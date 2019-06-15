美19歲孕婦遭劏肚奪嬰　BB兩個月後腦損傷不治

美國芝加哥19歲孕婦奧喬亞洛佩斯（Marlen Ochoa-Lopez）4月遭人殺害、剖開子宮並取出胎兒，嬰兒送院後情況危殆。 事發近兩個月後，嬰兒家屬宣布，寶寶腦部損傷嚴重，周五（14日）死亡。

嬰兒家屬發言人孔特雷拉斯（Julie Contreras）周五（14日）表示，嬰兒當日已經去世；不少網友留言希望嬰兒安息並能在天堂與母親團聚。

孔特雷拉斯指出，嬰兒遭受不可挽回的腦損傷，「沒有藥物可以解決這個問題，只有奇蹟。」

劏肚奪嬰：芝加哥19歲孕婦奧喬亞洛佩斯4月遭人殺害並剖開子宮取出胎兒奪去，嬰兒送院後情況危殆，兩個月後因腦部損傷嚴重周五（14日）宣告不治。（資料圖片 / 哥倫比亞廣播公司截圖）

陌生女訛稱贈BB衫誘上門

懷胎九個月的奧喬亞洛佩斯4月23日離開就讀的高中後失蹤。警方表示，奧喬亞洛佩斯被一對陌生母女引誘到家中殺害，陌生女子曾在Facebook群組「Help A Sister Out」，邀請奧喬亞洛佩斯前往家中拿免費的嬰兒衣服及用品。

警方指出，這對母女及後將奧喬亞洛佩斯殺死，然後取出腹中胎兒。由於初生嬰兒呼吸困難，46歲女疑犯報警求救，謊稱嬰兒是她所生。救護員到達時發現她身穿一件濺滿鮮血的上衣，嬰兒送院後情況危殆。

警方5月15日在一間屋後面的垃圾桶旁找回奧喬亞洛佩斯遺體，並進行DNA測試，驚悉嬰兒的親生母親是奧喬亞洛佩斯。當局隨後控告這對母女謀殺等罪名。

（綜合報道）