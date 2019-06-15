菲律賓漁船被撞沉事件　中國駐菲使館反駁指控

菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）周三（12日）譴責菲律賓漁船周日（9日）被中國漁船撞沉事件。事發後22名菲律賓漁民落入水中，而漁船則在被撞後沉沒。所幸他們最終被一艘越南漁船救起。 事件發生在中菲有主權爭議的禮樂灘（Reed Tablemount／Reed Bank／Recto Bank）水域。中國駐菲律賓大使館周五（14日）發聲明，指出中國漁船事發後沒有不顧而去。

菲方周三發布的聲明指出，根據菲律賓漁民報告，中國漁船與名為FB Gimver 1的菲律賓漁船周日傍晚在西菲律賓海接近禮樂灘的位置相撞。FB Gimver 1來自西民都洛省（Occidental Mindoro），事發時已經下錨。文中指出中國漁船在與菲律賓漁船相撞後立即離開現場，後者其後沉沒。

中國駐菲律賓大使館的聲明則指，涉事的廣東省漁船「粵茂濱漁42212」泊在南沙禮樂灘海域從事燈光圍網作業，被7至8艘菲律賓漁船圍攻。中方船隻撤離時，在避讓不及的情況下其左舷燈光架的鋼絲纜鉤到一艘菲漁船駕駛室，菲律賓漁船船身傾斜尾部入水。

聲明指出中方船長試圖施救，但又懼怕菲多艘漁船圍攻，故在目睹出事船隻漁民獲救後駛離現場，不存在所謂中方漁船「肇事逃逸」情況。

這是菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）2016年上台後，在中菲有爭議水域發生牽涉漁民的最嚴重事件。

（中國駐菲律賓大使館／美聯社）