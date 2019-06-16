【逃犯條例】路透社：北京質疑港府能力　認為林鄭處理手法差

特區政府宣布暫緩修改逃犯條例，路透社周日（16日）引述消息報道指出，事態發展至此令中央政府感到不滿，北京認為特區政府處理失當，並對其能力感到懷疑。

路透社引述一名定期接觸北京中央高層的消息人士表示，北京認為特區政府處理修改逃犯條例的手法「差」，甚至對其能力感到懷疑。

報道亦引述倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院長曾銳生指出，特區政府令中央蒙受了「極大的尷尬」，特別在中美正處於緊張時期。香港的動亂將為月底於大阪舉行的二十國集團（G20）峰會上，中美元首會面帶來障礙。

紐時：以為要暴力抗爭才能迫使政府讓步

《紐約時報》分析認為，這次事件是國家主席習近平在2012年掌權之後，北京在單一政治議題上所作的最大讓步。但事件亦造成風險，令香港人、特別是年輕人以為需要透過暴力抗爭，才能迫使政府讓步。

《華爾街日報》報道則指出，修例引發的衝突令中央政府面臨多方面考驗，除了中國經濟增長放緩、中美之間的貿易戰陷於膠着，習近平的強勢外交政策引起國際社會反彈。特區政府在徵詢中央政府意見後，決定暫緩修例。

但儘管暫緩修例是為了平息事態，因普遍反對者已對特區政府失去信心，相信除非政府撤回修例，否則抗議難以平息。

報道對特區政府與北京關係誤判

不過有關報道亦皆有值得商榷之處。

《紐時》「北京最大讓步」的說法稍嫌武斷。北京對是否修例原本就無甚堅持，何來讓步？路透社「北京認為特區政府處理修改逃犯條例的手法差，甚至對其能力感到懷疑」的說法，就更是過度炒作。

一如香港存在各種不同的聲音，北京亦是如此。有人支持，有人反對，有人主張強硬，有人主張懷柔，「北京」也從來不是一個單一的個體。因此真正能夠代表「北京」的意見的，只有官方表態。而官方已經講明對港府暫緩修例的做法表示「支持」與「理解」。

事實上，雖然西方主流輿論均認為特區政府之所以修例，是為北京辦事，但遍覽北京方面的態度，對其而言，修例是港府自己的事，不論特區政府採取什麼措施，強行修例、暫緩、長期擱置、或更改草案，只要其初衷是為了完善引渡法的空缺，北京自然會予以支持。

因此，縱然北京或許對特區政府處理方式不滿，但主要的不滿與其說是「修例不力」，倒不如說是將中央政府扯入其中，進一步加劇香港社會對內地的不信任和負面情緒。

（綜合報道）