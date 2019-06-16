楊安澤挑戰白宮總統寶座　獲美民主黨首場初選辯論門票

美國民主黨（Democratic Party）上周四（13日）公布2020年總統大選黨內初選首場辯論分組。台灣移民之子、民主黨史上首位爭取總統候選人提名的亞裔科技創業家楊安澤（Andrew Yang）亦獲首場黨內辯論參加資格，取得這次難得的曝光機會。

楊安澤原是律師，後來轉行去創業。他1975年在紐約出生，雙親來自台灣。經商有成的他2015年更被時任總統奧巴馬（Barack Obama）任命為「全球創業精神總統大使」（Presidential Ambassador for Global Entrepreneurship）之一。

他表示，由於擔憂美國的未來，於是投身政治。民主黨首場初選辯論分組細節公布後，楊安澤推文表示，「我的夢想正在實現。」

My dreams are coming true. 👍🇺🇸 https://t.co/299nrYwNLd — Andrew Yang (@AndrewYang) June 14, 2019

首場初選辯論會分別在6月26日和27日的黃金時段舉行，兩晚各以10人一組，前副總統拜登（Joe Biden）和佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）亦將在第2晚辯論會上同場較勁。

與他們一同參與第2晚辯論會的還有加州參議員哈里斯（Kamala Harris）、印第安納州南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、科羅拉多州參議員本尼特（Michael Bennet）、作家威廉森（Marianne Williamson）、加州眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）、紐約參議院吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）和科羅拉多州長希肯盧珀（John Hickenlooper）。

（綜合報道）