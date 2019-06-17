阿根廷大停電波及鄰國　供電已恢復近90%

阿根廷（Argentina）周日（16日）早上約7時發生大停電，波及鄰國烏拉圭（Uruguay）和巴拉圭（Paraguay），受影響人數數以千萬計。經過工作人員搶修後，周日傍晚已恢復近9成供電，烏拉圭和巴拉圭供電幾乎全面恢復。 事件引起外界對於阿根廷電網問題的關注，它跟區內一些國家的網絡相接。

阿根廷能源部長洛佩特吉（Gustavo Lopetegui）周日向記者表示，大停電起緣於該國被稱為SADI的互聯系統發生故障，類似情況在其他國家也有發生過。他說，SADI發生故障後發生一連串事件，導致完全斷電。他說大停電的根本原因仍未清楚，10天至15天會有全面調查結果。

阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）在Twitter推文，稱是次停電是前所未有，承諾會徹查原因。

停電令阿根廷民眾度過一個生活相當不便的父親節。該國首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）除了食水供應中斷、公共交通停運、手機網絡及互聯網都在周日大部分時間都不能使用。醫院需啟動後備發電機。除此之外，阿根廷部分省份周日有省長選舉，選民需用手機電筒照明引路以前往票站。該國電力供應在周日晚大致恢復。

Se trata de un caso inédito, que será investigado a fondo. En breve Gustavo Lopetegui ofrecerá más información. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 16, 2019

（綜合報道）