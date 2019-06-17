華為料智能手機國際市場出貨量驟降最多六成

美國將中國電訊商華為列入貿易黑名單，華為預料國際市場的智能手機出貨量可能減少四成到六成。華為為了彌補海外市場銷量下滑，期望2019年能達到佔據中國智能手機市場一半份額的目標。

彭博社周日（16日）引述知情人士報道，華為考慮在海外市場推出最新款手機「榮耀20」（Honor 20），並於周五（21日）在包括英國與法國在內的歐洲市場推出，華為高層將監察手機發售，如果銷售業績不佳，可能將削減出貨量。惟報道引述兩名知情人士指，知情人士透露，法國兩家最大的手機營運商對「榮耀20」完全置之不理。

報道引述知情人士指，據華為市場與銷售部門管理人員的內部預計顯示，包括任何地區在內，2019年的智能手機銷量可能下降至4000萬到6000萬部。

其中一名知情人士稱，為彌補海外市場銷量的下滑，華為希望能佔據2019年中國智能手機市場一半份額的目標。惟部份高管認為，這個目標過高，難以達到。

華為被美國列入貿易黑名單後，下調智能手機銷售目標。路透社上周一（10日）報道，華為消費者業務首席戰略官邵洋在中國上海召開的CES亞洲科技展上表示，華為仍需要更多時間，才能成為世界最大的智能手機製造商，而這原本是華為希望在2019年第四季度就達到的目標。