【中美貿易戰】特朗普「關稅回力鏢」傷美企：除了中國別無選擇

美國總統特朗普（Donald Trump）威脅向餘下約3000億美元的中國貨物加徵關稅，美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）周一起（17日）舉行7場公開聽證會，預料收到大批反對聲音。 逾600間美國公司和貿易協會上周四（13日）去信特朗普促請取消計劃，惟市場對關稅的憂慮仍然有增無減。多名製造商幾乎一致同意除了中國之外，沒有更好的供應來源，並請求特朗普停止擲出傷及美國自身的「關稅回力鏢」。

特朗普5月初對2000億美元中國貨的關稅提高至25%，並威脅對另外3000億美元中國貨徵收同等關稅，當中包括手機、電腦、玩具、鞋類和服裝等消費品，幾乎涵蓋所有中國出口至美國的貨物。

外界預期有320間公司派表出席6月17日至25日舉行的聽證會。這次關稅引發商界極大反響的原因之一，是由於生產商難以尋求替代中國的供應來源，憂慮日後被迫繼續捱「中國貨」導致成本大增。

《華爾街日報》分析美國聯邦入口數據，指出273項貨物將受新關稅影響，包括煙花、魚杆捲軸和電子毛毯等，而中國佔據了九成入口量。2018年，這些從中國入口的貨物約值663億美元。

特朗普威脅向餘下3000億美元中國貨徵收關稅，當中包括大量消費品。（路透社）

煙火商：向越南柬埔寨尋供應商 水準不如中國

不少商家在中美貿易戰打響後，嘗試尋求中國以外的供應來源，可惜遍尋不獲。新罕布什爾（New Hampshire）阿特拉斯煙花觀賞娛樂集團（Atlas PyroVision Entertainment）行政總裁佩爾基（Stephen Pelkey）表示，如果他能簡單地說從美國公司獲取煙花容器，那是十分好，可是「它們（美國製容器）並不存在」。

佩爾基表示，他曾向越南、柬埔寨、印度和墨西哥等國家尋求供應商，但是沒有一家能生產出如中國般的水準。他又指出，復興美國煙花製造業是不可能的，原因是生產爆炸物所需的高昂保險和嚴格規制，而且也需要花上數年才能聘請和訓練員工。

中美貿易戰：煙火公司行政總裁佩爾基表示，公司曾嘗試尋求中國以外地區的供應商，但沒有一家比得上中國製造的水準。（Atlas PyroVision Entertainment網頁照片）

難覓人手 替代國基建落後

伊利諾伊州（Illinois）收藏品製造商布拉德福德交易公司（Bradford Exchange）專門製作精美擺設，行政總裁廷伯格（Richard Tinberg）指公司許多產品都需要人手製作，他們自1985年起便聘用中國工人。他指出，現在很少人願意製作這類賣給中產階層的仔細手工品了。

明尼蘇達州（Minnesota）嬰兒安全床欄製造商雷加洛國際有限公司（Regalo International LLC）早在關稅威脅前的18個月去信美國官員，指公司曾嘗試向擁有廉價勞工的國家招手，但那些國家的工廠在金屬製造業上的基建十分薄弱，生產需求和價格都難與中國媲美。

中美貿易戰：部分國家雖然擁有廉價的勞工，但其工廠基建卻十分薄弱，不足以應付美國公司的生產需求。（法新社）

報道指，美國貿易代表辦公室充斥着上述中小企寄出的信件，說明他們除了中國之外別無選擇，數以百計的商家「乞求」特朗普政府取消徵稅計劃。

較大型的製造商也同意加入聽證會的行列。例如生產培樂多（Play-Doh）和大富翁（Monopoly）的孩之寶玩具公司（Hasbro），其行政總裁戈德納（Brian Goldner）指出，公司在美國出售的玩具有近三分之二都是來自中國。他表示，「我們希望中國市場能繼續對全球鍾愛的美國牌品開放」。

（綜合報道）