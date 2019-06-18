英財相夏文達晤胡春華　兩國經濟財金對話取得多項成果

正於英國訪問的中國國務院副總理胡春華，周一（17日）與英國財政大臣夏文達（Philip Hammond）在倫敦一同主持第十次中英經濟財金對話。

胡春華表示，中國國家主席習近平2015年訪英期間，推動構建中英面向21世紀全球全面戰略夥伴關係，開啟了中英關係「黃金時代」。兩國領導人在2018年初就深入推進雙邊關係發展達成重要共識，因此中英兩國要落實有關共識，加強共建「一帶一路」合作，密切宏觀政策溝通協調，擴大貿易投資領域合作，創造金融合作新亮點，推動完善全球經濟治理，為兩國關係發展注入新動力。

夏文達認為，英國高度重視發展雙方關係，自舉行首次經濟財金對話以來，英中加強戰略對接和務實合作，取得豐碩成果。英國在參與「一帶一路」合作方面擁有獨特優勢，並願意與中國進一步增加貿易、投資、金融、能源等領域合作，共同維護多邊主義和多邊貿易體制，推動兩國關係持續向前發展。

而在周一的財金對話中，雙方圍繞宏觀經濟形勢及全球經濟治理、貿易投資與大項目合作、金融改革與金融市場發展、戰略性與新領域合作等議題進行交流，達成69項互利共贏成果。

對話後，兩人一同會見記者，並出席倫敦證券交易所的滬倫通啟動儀式。他隨後會與看守首相文翠珊（Theresa May）會面，預計後者會就香港政府就修訂《逃犯條例》所引起的爭議及連場大型示威表達意見。

（新華社）