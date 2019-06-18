聯合國報告：全球人口2050年達97億　每6人有1人是長者

聯合國經濟與社會事務部（Department of Economic and Social Affairs）周一（17日）發表《世界人口展望》（World Population Prospects）報告，估計到2050年，全球人口將由現時的77億增至97億，全球平均壽命則會由72.6歲延長到77.1歲，其中每6人便有1人是長者。

報告估計，全球人口將繼續增長並持續老化，還有可能在2100年來到近110億的高峰。聯合國人口部門主任威爾莫思（John Wilmoth）審慎地說，由於2100年距今尚有數十載，預測結果「並非百分之百確定，但高峰遲早會發生」。

到了2050年，全球過半的人口增長將集中在9個國家，包括印度、尼日利亞、巴基斯坦、剛果民主共和國、埃塞俄比亞、坦桑尼亞、印尼、埃及和美國。而全球人口最多的中國將在2019年到2050年間，減少約2.2%人口，相等約3140萬人。

經濟與社會事務部副秘書長劉振民在聲明中說，人口增長速度最快的大多落在最貧窮的國家，而人口增長在消除貧窮、促進兩性平等、改善健康教育上，都帶來額外的挑戰。

報告也同時證實人口老化現象，主要歸因於平均壽命延長和生育率下跌。報告指出，生育率下跌的關係，27個國家和地區自2010年來人口已減少至少1%。全球生育率從1990年的每名女性3.2胎降至2019年的2.5胎，預計到2050年會進一步降至2.2胎。

報告說，包括白俄羅斯、愛沙尼亞、德國、匈牙利、意大利、日本、俄羅斯、塞爾維亞和烏克蘭的死亡率都高於出生率，但人口流失的問題因移民的湧入而抵銷。全球平均壽命料於2050年達到77.1歲，平均每6人就有1人為65歲或以上的長者，其中歐洲和北美更有四分一人口是長者。

（美聯社／中央社）