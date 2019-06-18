【逃犯條例】英美加多市大批民眾集會　聲援香港市民反修例

香港政府暫緩修訂《逃犯條例》未能平息民憤，周日（16日）再有約200萬名市民上街，要求撤回引渡條例，不撤回不罷休。身處美國、加拿大及英國等地的港人亦舉行集會，聲援香港市民。

全球集氣反送中Facebook帳戶顯示，美國首都華盛頓、紐約市、休斯敦（Houston）、三藩市、聖地牙哥及洛杉磯六個城市，有大批民眾出席集會遊行。

他們手持「香港加油」、「反送中」、「林鄭下台」及「釋放被捕人士」等標語，亦有人在洛杉磯發起48小時絕食表達訴求。有民眾手持白花默哀，悼念在金鐘太古廣場墮樓身亡的示威者。

逃犯條例：美國紐約市有民眾集會，要求港府全面撤回「送中」。（全球集氣反送中Facebook）

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加拿大亦有聲援香港的集會，要求全面撤回條例，並譴責香港警方嚴重濫用暴力鎮壓。溫哥華有學生在市中心美術館門外靜坐，當地中國領事館外亦有示威活動。

在英國，居英的關注香港團體Democracy for Hong Kong（D4HK）發起集會，倫敦及謝菲爾德（Sheffield）眾集大批民眾「反送中」，劍橋大學及愛爾蘭首都都柏林（Dublin）亦有人響應集會，要求特區政府全面撤回條例。示威者擔心若條例一旦通過，異見人士可能會被打壓，並被引渡到中國。

（綜合報道）