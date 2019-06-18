Facebook刪除華為廣告　稱涉政治欠額外說明

Facebook以華為在其平台發布的廣告涉及政治而沒有額外說明為由，將之刪除。 路透社6月6日報道Facebook將不會在華為產品上預載所有其公司的應用程式，包括最常用的Facebook、Instagram和Whatsapp。此舉被視為Facebook加入封殺華為的行列。如今該公司刪除華為的廣告，被視為是對華為再度發出攻擊。

英國《電訊報》周日（16日）報道，Facebook將華為數個被認為違反其政策的廣告除下。其中一個在Facebook的Ad Library可找到，它從5月24日刊登至上周。被指是有問題的廣告，內容是華為副董事長胡厚崑5月23日至24日於德國波茨坦國家網絡安全會議上發表講話，廣告引言寫他「反對將政治與科技混為一談」。

這則廣告已接觸到數百萬用戶，主要是在印度地區。Ad Library指這個廣告內容涉及「社會議題、選舉或政治」，卻沒有聲明誰是付款發布廣告的人。

《電訊報》報道另一條被刪除的廣告，是華為歐盟傳訊主任阿達莫維奇（Jakub Hera Adamowicz）以及華為網絡安全主管巴塔斯（Sophie Batas）在鏡頭前談及公司的影片。廣告是以歐洲用家為發布目標。

該報報道另一則被刪除的廣告，分享一篇法國《世界報》的報道，報道內容是警告不要讓美國干預歐洲政治。Facebook發言人向《電訊報》表示，這則廣告被移除，原因是Facebook是不准在歐盟登載政治廣告的。

（電訊報／商業內幕）