日本新潟對外水域6.7級地震　氣象廳發「1米高海嘯警報」

日本本州西岸靠近新潟縣、山形縣近海周二（18日）晚間10時左右發生黎克特制6.7級強震，震源深度10公里，山形縣庄內町最大震度6級、秋田縣沿岸、山形縣最上最大震度5級。 氣象廳在周三早上12時31分（香港時間周二晚11時31分）在網站更新資料，指10時22分在山形縣發生的地震，位於北緯38.6度、東經139.5度，震源深度14公里，此前氣象廳最初公布錄得地震為黎克特制6.8級，現已修正為6.7級。 JR東日本公布，上越新幹線和東北新幹線已停運。

日本氣象廳資料顯示，地震震央位於山形縣鶴岡市對外水域，震源深度10公里。預計在發布海嘯警報的地區的海岸，海平面會有變化，但不擔心會造成破壞。

震度6強地區為新潟縣下越地方，山形縣庄内地方震度6弱，秋田縣沿岸南部、山形縣最上地方、新潟縣中越地方震度5弱。

山形縣與新潟縣可能已有1米高的海嘯抵岸。新潟縣佐渡可能將有1米高的海嘯到來，石川縣能登晚上11時可能有一米高的海嘯到來。

位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠、宮城縣女川核電廠都已確認沒有異常情況。兩個核電廠目前都在停運。

日本放送協會（NHK）報道，震度6強的新潟縣村上市，包括市役所、警察、消防單位的電話都打不通。

目前尚未有災情傳出。

日本首相官邸危機管理中心已立時開設官邸對策室。

日本電視新聞報道是次地震，指山形縣以及新潟可能已迎來海嘯。（電視新聞畫面截圖）

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（綜合報道）