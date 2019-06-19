默克爾接見外賓全身顫抖　自稱脫水所致

德國總理默克爾（Angela Merkel）周二（18日）在總理官邸外歡迎接見外賓時出現全身抖震以及看來快要站不穩的情況。她其後解釋說是自己脫水才會這樣，在喝完至少3杯水後已好多了。

默克爾身體不適：圖為她6月18日接待到訪德國的烏克蘭總統澤連斯基。兩人在國歌演奏完畢後，快步離開主禮台進入總理官邸。（美聯社）

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事發時她正在總理官邸外歡迎到訪柏林的烏克蘭新總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），兩人在主禮台上聆聽軍樂隊演奏國歌期間，她全身不斷顫抖，看來是難以自控。她多次將雙手放在腹部前方交疊，似是想藉此穩住自己，但並不成功。

歡迎儀式進行期間，現場氣溫接近攝氏30度。在國歌演奏完畢後，她與澤連斯基隨之快步走進總理府。

默克爾與澤連斯基出席聯合記者會時接受媒體訪問，表示自己是脫水，但在喝過水後感覺好多了：「我飲了至少3杯水——我很明顯是需要喝水，所以我現在非常好。」

澤連斯基也回應說，如有需要他會出手拯救：「她站在我旁邊而且完全安全。」

她也在記者會上表示與澤連斯基就雙邊議題以及明斯克協議展開磋商。

（綜合報道）