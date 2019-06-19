習近平在朝鮮官媒發表文章：願與平壤合作實現半島和平穩定

中國國家主席習近平周四（19日）在朝鮮《勞動新聞》發表署名文章，強調中朝傳統友誼堅定不變，並指願與朝鮮攜手合作實現半島穩定。

中國國家主席習近平應朝鮮領袖金正恩邀請，預定6月20日至21日對朝鮮進行國事訪問，是中國最高領導人時隔14年再訪問朝鮮。

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》周四（19日）刊登習近平的文章，題為《繼承中朝友誼，續寫時代新篇章》，文中闡明中朝友好的合作關係堅定不變。

習近平表示，願意通過這次訪問，與朝鮮領袖金正恩共同謀劃中朝友好合作關係，譜寫中朝傳統友誼新篇章。他稱將會與朝方加強戰略溝通，同時加強友好交往和務實合作，並推進半島問題政治解決進程、維護半島和平穩定。

習近平指出，「在金正恩委員長正確決策和有關各方共同努力下，半島和平對話的大勢已經形成，政治解決半島問題面臨着難得歷史機遇，得到國際社會普遍認同和期待。中方願意和朝鮮同志攜手努力，共謀實現地區長治久安的大計。」

他續指，「中方支持朝方堅持政治解決半島問題的正確方向，支持通過對話解決朝方的合理關切，願同朝方及有關方加強溝通和協調，共同推動半島問題的對話協商取得進展，為地區和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。」

中朝領導人會面：金正恩2019年1月7日第4度訪華。圖為他和夫人李雪主2019年1月9日與中國國家主席習近平夫婦在北京飯店（Beijing Hotel）共晉午餐。（法新社）

（綜合報道）