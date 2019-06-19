馬航MH17遭擊落　調查小組將公布4俄官涉案

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）編號MH17的客機2014年在烏克蘭東部上空遭擊落，機上289全部罹難。由荷蘭領導的國際聯合調查小組（Joint Investigation Team，JIT）預料周三（19日）公布疑犯身份和有關指控。

路透社報道，調查團隊於周三（19日）早上將有關消息告知死者家屬，然後會在當天下午1時（香港時間同日晚上7時）舉行記者會，公布這架馬航波音777客機遭擊落的「刑事調查進展」。

報道指，客機於2014年7月17日從阿姆斯特丹飛往吉隆坡途中，在烏克蘭東部親俄分離主義份子佔據的赫拉博韋（Hrabove）一帶遭擊落。調查團2018年額外做出結論，指飛機遭一枚「山毛櫸」地空導彈（Buk Missile）擊落，導彈由駐俄羅斯西南部城市庫爾斯克（Kursk）的第53防空旅（53rd Anti-Aircraft Brigade）運入烏克蘭。

烏克蘭外交部副部長澤爾卡爾（Olena Zerkal）周二接受烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax Ukraine）訪問時表示，計劃公布事件中4名疑犯的名稱以及其所涉及的刑事指控，又指荷蘭法院將審理此案。報道指澤爾卡爾認為，「不可能在沒有高層許可下」移動地對空導彈系統，故相信指控是針對俄軍高階軍官，並認為涉案人數遠多於這4人。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2018年曾形容事件是「可怕的悲劇」，但認為莫斯科不應受到指摘，並指事件有其他解釋。

（路透社／衛報）