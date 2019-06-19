【習近平訪朝】金正恩或親赴機場迎接

國家主席習近平周四（20日）訪問朝鮮。按照外交慣例，金正恩有可能前往機場迎接他，在舉行首腦會晤後，朝方將為習近平舉行歡迎宴會。考慮到訪朝時間較短，預計習近平此行主要是為強調中朝傳統友好關係。

報道稱，習近平周四乘專機抵達朝鮮平壤國際機場。考慮到中國前國家領導人訪問朝鮮時，朝鮮前最高領導人都曾在機場迎接。因此按照慣例，朝鮮國務委員會委員長金正恩有可能會親自前往機場迎接習近平。

報道指出，由於此次訪朝時間較短，習近平和金正恩有可能在周四就舉行首腦會晤。兩位首腦將再次確認兩國傳統友好關係，就擴大及加強兩國關係的方案交換意見。不僅如此，朝鮮還將集中精力討論包括朝鮮半島無核化問題在內的區域政治問題。

韓國《東亞日報》周三（19日）報道，周四下午朝方有可能為習近平舉行歡迎宴會。按照以往的慣例，朝方在中方領導人訪問朝鮮首日會舉行歡迎宴會。

習近平是否會觀看朝鮮大型團體操表演也備受關注。中國前國家主席胡錦濤2005年訪問朝鮮時，就曾與朝鮮前最高領導人金正日一同觀看大型團體操表演《阿里郎》。 但《東亞日報》認為，此前金正恩曾在6月3日觀看大型團體操《人民的國家》時對該節目的內容與形式提出批評，並下令取消該節目在朝鮮繼續表演。因此習近平的訪朝日程中可能沒有這項內容。

韓國news1網站周三報道稱，朝鮮當局重新開始《人民的國家》練習，此前取消表演是因朝鮮政府出現財政困難，未能向演出參加者提供正常的飲食，因此中斷了演出。

據悉，習近平將訪問象徵中朝友好合作關係的中朝友誼塔。該塔是為紀念參加朝鮮戰爭的中國軍隊而建造的象徵物，因此習近平有意藉此強調兩國建交70年來形成的緊密關係。此外，習近平依照慣例還有可能訪問工廠或農場等地，但由於訪朝時間太短，不能排除習近平參觀完中朝友誼塔後直接回國的可能性。