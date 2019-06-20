加拿大通過立法　成G20首個禁止魚翅進出口國

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加拿大當地時間周二（18日）通過《新漁業法》（Fisheries Act），禁止魚翅進出口，這項法律包括重建衰竭的魚群資源規定。

路透社周三（19日）報道指，加拿大通過新漁業法，獲環境保育團體稱讚，認為這是保護魚類棲息地和鯊魚數量的勝利。加拿大民間環保團體「Oceana Canada」執行董事羅倫（Josh Laughren）表示，加拿大成為了二十國集團（G20）第一個禁止魚翅進出口的國家。羅倫指出，加拿大是亞洲以外最大的魚翅進口國。

根據加拿大統計局（Statistics Canada）數據顯示，加拿大2018年進口逾14.8萬公斤魚翅，價值240萬美元（約1,876萬港元）。2018年，加拿大政府發布報告指出，2017年，35%的主要魚類處於健康狀態、14%出現警訊、10%狀況危急，成為自2011年以來，健康魚群數量最低的1年。

加拿大參議員麥唐納（Michael MacDonald）於2017年首先提出禁止魚翅的提案，指出「這只是向前邁進了一步，而非終點，但這是重要的一步，也向世界傳遞一個訊號：這是錯誤的行為，必須制止，加拿大不會再進口魚翅。」

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（綜合報道）

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