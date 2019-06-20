美軍證實：無人機在國際領空遭伊朗地對空導彈擊落

美聯社周四（20日）引述一名美國官員指，一架美軍無人機於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的國際領空，遭伊朗地對空導彈擊落。

伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）周四發表聲明稱，當日早上於南部沿海霍爾木茲甘省（Hormozgan）的Kouhmobarak地區附近，擊落一架美軍無人偵察機。Kouhmobarak地區位於德黑蘭東南以外約1,200公里，鄰近霍爾木茲海峽。

聲明指出，由於這架美國製造的美軍RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人機入侵伊朗空域，因此將其擊落，與美國官員言論相違。

伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）向伊朗國營電視台指，今次的擊落事件，是伊方向美方發出「明確的信息」。

美國全國廣播公司（NBC）引述一名美國官員表示，美方認為今次是無緣無故受到攻擊。此前，美國中央司令部發言人厄本（Bill Urban）拒絕透露美軍無人機是否遭擊落，但他向美聯社表示，伊朗領土範圍沒有無人機。

中東緊張局勢近月升溫，兩艘運油輪上周四（13日）於伊朗外海的阿曼灣遇襲，這是繼5月阿曼灣有4艘油輪遭蓄意破壞後，再有油船在該海域遇襲。美國周一（17日）宣布，以防衛目的為由，再向中東地區派遣1000兵力，以應對來自伊朗的威脅。

（美聯社／CNBC）