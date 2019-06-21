伊朗展示美國無人機殘骸　指當時未擊落一架載35人軍機

伊朗周四（20日）擊落一架美軍無人偵察機後，美伊的緊張關係進一步升級。伊朗媒體周五（21日）指，軍方當天展示涉事無人機的殘骸，只見無人機已變成一塊塊的大型碎片。 伊朗方面指，當天還有一架載有35人的美國軍機伴隨無人機，伊朗沒有將其擊落。

伊朗：事前10分鐘曾給予警告

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）空軍司令哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）表示，在擊落無人機的10分鐘前，即是當地時間周四凌晨3點55分，曾向無人機發出最後警告，至凌晨4點05分將其擊落。

革命衛隊指，部分殘骸是在伊朗南部霍爾木茲甘省（Hormozgan）Kooh Mubarak地區附近的水域尋回，形容這架無人機是顯示了美國的侵略行為。

伊朗：尚有一架美國載人軍機入侵領空

哈吉扎德稱，當天並有一架載有35人的美國P-8軍機，與無人機同樣進入了伊朗區域，「那架飛機也闖入了我們的領空，我們可以把它擊落，但我們沒有這樣做。」

在擊落無人機的事件發生後，美伊雙方互相指摘，伊朗批評美方派出無人機入侵伊朗空域，美國則指無人機位置是在國際領空，斥伊朗是無故施襲。

More photos from remains of #US maritime environments spy drone, MQ-4C Triton that #Iran just shot down pic.twitter.com/jsrVmn50xy — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 21, 2019

（美聯社 / 美國有線新聞網絡）