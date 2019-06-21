英外交國務大臣田銘祺涉推撞示威者遭停職

英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field）周五（21日）遭停職。事件跟他周四（20日）晚涉暴力對待一名示威者有關。 英國首相文翠珊（Theresa May）在看過影片後決定將他停職，由保守黨黨鞭施俊安（Julian Smith）轉告田銘祺。

環保組織綠色和平（Greenpeace）指控田銘祺將一名女示威者推出會場的舉動是襲擊。

田銘祺周五發布聲明，承認自己緊緊抓住闖入的人並盡可能將她迅速移離房間。他說自己對事件深感後悔，以及毫無保留地就此對她道歉，但他補充說，自己當時是出於本能反應，以及真的擔心她持有武器。他當時覺得自己需要果斷地行動，解除她對在場人士的威脅。

事件發生在英國財相夏文達（Pilip Hammond）在倫敦市長官邸（Mansion House）發表年度演說之時。在他開始就英國經濟發表演說時，10多名穿着斯文的示威者闖入會場，並拒絕離開。

當時電視台攝影師的鏡頭拍下，田銘祺從自己的座位突然站起來，攔住經過他身邊，看來有意向會場前進的一名女子。他將她迫到一條柱子旁，再從後抓住她的頸部，之後將她推出會場。倫敦警方稱正在檢視一些有關可能發生襲擊、來自外部的舉報。

田銘祺周五發布聲明，自稱已將事件轉到英國保守黨以及英國內閣辦公室處理，他會就自己是否違反大臣行為守則的調查充分合作。

（英國廣播公司／衛報）