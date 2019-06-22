【中美貿易戰】美國組織：若對華加稅　美消費者多付950億港元

中美貿易談判仍未走出僵局，美方一再威脅對額外價值逾3000億美元的中國貨品加徵關稅。美國零售商聯合會（National Retail Federation）周五（21日）表示，若美國真的對華再加稅，估計美國消費者總體每年要多花費122億美元（約950億港元）在購買服飾、鞋類、玩具與家庭電器上。

美國零售商聯合會指，這些關稅將導致消費者每年在服飾上多花費44億美元，在鞋類產品上多付出25億美元，在玩具上增加37億美元的開支，及在購買家庭電器上多花費16億美元。

聯合會高級副總裁弗倫奇（David French）指，「不可能讓行業內的所有市場參與者，都同時轉移到其他國家採購，不存在這種能力。」他稱，「短期而言，零售商不得不繼續使用中國的供貨商，並把高出來的成本轉嫁給消費者。」

路透社指，美國多間大零售企業如J.C. Penney、梅西百貨公司（Macy's）等都反對美國向中國商品再加徵關稅，並警告這會導致國內物價上揚。

美國時尚產業協會（USFIA）周五（21日）則指，估計在服飾和家用紡織品的額外關稅，會使美國消費者要多付49億美元（380億港元），協會指「我們可以保守估計，中國製產品的價格會上升，意味一家四口每年要額外支付60美元（467港元）在衣服上。」

（路透社）