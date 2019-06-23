埃塞俄比亞流產政變　陸軍參謀長遭保鏢槍殺

埃塞俄比亞國營電視台周日（23日）報道，該國阿姆哈拉州（Amhara）發生流產政變。該國總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）說案中有數人死亡及受傷。該國總理辦公室已確認，陸軍參謀長西爾・梅孔嫩（Seare Mekonnen）遭其保鏢槍殺。

是次未遂政變由阿姆哈拉地區保安部長齊蓋（Asamnew Tsige）發動。除了西爾・梅孔嫩，阿姆哈拉州長安巴丘・梅孔嫩（Ambachew Mekonnen）及其顧問瓦西（Ezez Wasie）亦被殺。

艾哈邁德周六（22日）亮相電視宣布該州發生政變，並指西爾・梅孔嫩在抵抗襲擊者時中槍。總理辦公室周日證實西爾・梅孔嫩在其位於該國首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa）的家中被殺，兇手是他的保鏢。

半島電視台周日引述一個與Tigray People's Liberation Front（暫譯：提格雷人民陣線）有關的地區電視台報道西爾・梅孔嫩跟另一名軍方高官阿貝拉（Gize Abera）已死。

阿姆哈拉州特種部隊負責人馬莫（Tefera Mamo）說，企圖發動政變的大部涉案人士已落網，但仍有一些人在逃。

阿姆哈拉州位於阿的斯阿貝巴北部。該州首府巴赫達爾（Bahir Dar）的居民表示，有些社區爆發槍戰，以及部分道路已被封鎖。

（路透社／半島電視台）