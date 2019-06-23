東盟峰會落幕　成員國承諾今年致力完成RCEP談判

東盟峰會周日（23日）閉幕，成員國面對美中貿易戰，承諾努力在今年完成「區域全面經濟夥伴協定」（ Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）談判。主席國聲明也呼籲非東盟的對話夥伴國把RCEP談判列為優先工作。

第34屆東南亞國家聯盟峰會（Asean Summit）周六（22日）在曼谷登場，今天進行第二天會議後閉幕。今年主題為「促進永續性的夥伴關係」（Advancing Partnership for Sustainability）。東盟十國領袖齊聚一堂，討論東南亞的區域和全球發展議題。

周六舉行的是東盟各國外長會議以及東協經濟部長關於「區域全面經濟夥伴協定」的會議，下午則是東盟領導人全體會議。東盟峰會周日上午完成開幕儀式，下午由東盟輪值主席國泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）主持記者會。

東盟峰會：區域全面經濟夥伴關係（RCEP）東盟峰會：是由東盟十國2011年提出。談判自2012年開始，目標是創造一個包含全球45%人口、佔全球本地生產總值（GDP）逾三分之一的自由貿易區。16個簽約國中，包括東盟十國以及6個亞太區國家如中國、印度、日本及韓國。圖為6月23日東盟峰會揭幕儀式上，舞蹈員表演泰國舞蹈。（美聯社）

目標：今年內完成RCEP談判

帕拉育在記者會中表示，領導人在峰會中重申加強區域經濟的重要性，東協各國支持今年完成RCEP的談判，特別在東盟幾個重要貿易夥伴之間有貿易摩擦之際，這能夠幫助東協面對區域的變化和不確定性。

東盟主席聲明也提到，東盟各國重申在今年完成RCEP的承諾，他們將督促東盟各國部長和官員全力達成這個目標。文中也呼籲東盟對話夥伴國把RCEP的談判列為優先工作，和東盟共同合作，讓RCEP可以在今年完成。

巴育指出，如果東協能夠完成RCEP，這會是全世界規模最大的自由貿易協定（FTA）。

東盟峰會：泰國總理巴育在6月23日東盟峰會開幕儀式後出席記者會，呼籲各國致力於地區團結，以及推動與中國達成大型自由貿易協定。（美聯社）

中美貿易戰 G20峰會再議

巴育在談到美中貿易戰時表示，這議題會在本周五及周六（28至29日）的二十國集團峰會（G20 Summit）中討論。泰國、印尼、新加坡和越南將會參加G20，屆時將討論到中美貿易戰。

巴育指中美貿易戰影響很多國家，他希望在G20峰會上會有所討論，達致紓緩戰火以及有解決方案。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）亦在周六指出中美貿易戰「在製造不確定因素，讓全球經濟增長付出代價，以及可能會阻礙經濟融合。」

他說：「美國及中國都須採取最積極的行動，以及解決他們的分歧，避免情況失控。」

在與會國公報中，沒有提及中美貿易戰。

東盟峰會：是次東盟峰會的公報中，沒有點名提及中國、美國或其他涉及爭議議題的特定國家，亦沒有提及緬甸羅興亞難民問題。圖為6月22日，出席峰會的緬甸國務資政昂山素姬。（美聯社）

東盟峰會 印太展望成焦點

巴育在記者會上就此次會議進行總結。他提到此次東盟領導人重點談及了東盟印太展望（ASEAN Outlook on the Indo-Pacific），區域全面經濟夥伴關係協定以及東盟災害應急物流系統 （DELSA）。

他對於與會國就東盟印太展望採取一致態度表示欣喜。路透社取得文件，當中確認「海事問題諸如未解決的、有可能導致公開衝突的海上糾紛，是現時存在以及正在出現的地緣政治挑戰。」文中列出有關海事合作的概要，目的是為「和平地解決糾紛。」

巴育的演說隻字未提南海爭議。而在主席聲明中，亦僅寫下呼籲涉及領土爭議的國家「在行動中表現自我克制，以及避免可能導致情況進一步變得複雜的行動，還要按照國際法尋求以和平的方案解決爭議。」

（綜合報道）