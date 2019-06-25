熱浪席捲歐洲　多國氣溫料達40度　巴黎加裝飲水機消暑

受到來自撒哈拉沙漠（Sahara）的熱空氣影響，氣象學者預計，西班牙、法國、德國、比利時和瑞士氣溫將上升至40度或以上，情況將持續一周。法國巴黎周一（24日）氣溫已達34度，政府為應對熱浪，開放市政大廈予市民「涼冷氣」，延長泳池開放時間，並加裝額外飲水機。

阿庫氣象公司（AccuWeather）指，大西洋捲起風暴，加上中歐至東歐的高氣壓，導致撒哈拉沙漠的熱空氣上升，影響到歐洲天氣，高濕度更意味體感溫度會達47度。

西班牙氣象部門AEMET預測周四（27日）部份地區氣溫達42度，警告極有可能發生山火。德國氣象部門DWD則指，法蘭克福周三（26日）氣溫或上升至39度至40度，柏林亦達37度高溫。法國氣象局（Meteo France）表示，南部和東部地區周四氣溫亦會見頂，有機會打破紀錄。

巴黎政府推出多項緊急措施應對熱浪。市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）向《星期日報》（Journal du Dimanche）表示，酷熱天氣期間，最多有8個泳池會延長開始時間至晚上10時，民眾可以於拉維萊特（La Villette）水道大池消暑降溫，政府會於人口密集的社區加開3個臨時泳池，亦會向無家者派發飲用水。

（綜合報道）