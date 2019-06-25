美媒：特朗普不滿日本不公平對待　私下考慮退出美日安保條約

彭博社周二（25日）報道，美國總統特朗普最近向知情人士透露，有意退出存續已久的《美日安保條約》，因特朗普對日本「不公平對待美國」感到不滿。

彭博社引述3名消息人士指出，特朗普認為兩國《安保條約、太片面。條約要求美國在日本遭受攻擊時協助日本防衛，但無要求美國遭受攻擊時日本前往協助美國防務。

報道亦指特朗普視日本搬遷美軍駐沖繩基地的行為為「搶土地」，因此有意向日本徵收賠償。消息人士指這同時意味，特朗普對日本的防務項目將更為審慎。

報道指以上均節錄自特朗普的私人對話，現階段美國未有真正採取任何措施，或表明退出條約的意願。

1960年簽署條約 美國協助日本防務

日本在二次大戰戰敗後，由美國起草的憲法取代帝國憲法，日本放棄一切主動戰爭權利。1960年日本再與美國簽署《安保條約》，兩國達成軍事同盟，其中美國在日本駐軍協助日本防衛，並承擔大部分駐軍費用。

後來日本同意承擔部分駐軍費，至2015年奧巴馬年代，日本同意每年支付約2000億日圓（約18.6億美元）的駐軍費。

特朗普過去曾表示日本應負擔更多美國駐軍費用，並多次透露日本對美國不盡公平，即使首相安倍晉三多次向特朗普說明日本企業對美國的投資，及對美國經濟及就業創造有利條件。

（彭博社）