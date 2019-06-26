魯哈尼：伊朗並非尋求與美國開戰

伊朗學生通訊社（ISNA）周二（25日）報道，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話期間表示，伊朗不是尋求與美國開戰。

魯哈尼表示，如果美國再次侵犯伊朗的水域和空域，伊朗的武裝部隊將有義務對抗他們，並將會發生決定性的衝突。他又向馬克龍表示，伊朗不會重啟2015年《伊朗核協議》談判。

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter警告，如果伊朗攻擊美國利益，將遭遇強大且勢不可擋的力量；他還稱在部分地區，勢不可擋意味着徹底摧毀。

美國署理國防部長埃斯珀（Mark Esper）同日表示，希望得到北約（NATO）盟友支持美國阻止與伊朗的衝突，並開啟外交的大門。伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）則在Twitter指控美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）對伊朗策劃戰爭。

特朗普周一（24日）宣布追加對伊朗制裁，包括針對伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）和外長扎里夫等高層。魯哈尼回應指哈梅內伊在國外沒資產，稱新一輪的制裁反映白宮是「智障」。

（路透社／中央社）