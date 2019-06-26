美國鄉郊通訊商欲替換華為設備　要求諾基亞愛立信打折扣

路透社周二（25日）引述消息人士報道，美國約有十多家依賴中國通訊商華為電信設備、位於鄉郊農村等偏遠地區的營運商，正與諾基亞（Nokia）及愛立信（Ericsson ）進行磋商，商討更換華為設備的事宜。他們希望諾基亞及愛立信能給予折扣優惠，但有指華為的設備價錢相當便宜，諾基亞及愛立信難以迎合。

在美國大型電信商紛紛避開中國企業的時候，美國鄉郊農村地區的運營商近年一直依賴中國華為或中興生產廉價、高質量的移動網絡設備。

報道引述消息稱，包括阿拉巴馬州Pine Belt和懷俄明州Union Wireless等在內的通訊運營商，正尋求諾基亞及愛立信打折扣，並期待政府提供援助，目前尚未達成協議。然而轉換供應商並非易事，分析指這兩家公司近年來都在財務上出現困難，定價難以趕上華為標準。

報道引述一名在美國從事通訊設備行業的業內人士表示，華為的定價「不以市場價格為基礎」。Recon Analytics分析師恩特納（Roger Entner）估計，華為及中興通訊的售價比競爭對手低30%至50%。

不減價難以支持營運

有消息人士更指出，在美國國會通過向這些營運商提供7億美元補助之前，恐怕談判不會持續。根據美國國會網站顯示，該提案自5月份提出以來，尚未採取任何行動。

Pine Belt公司總裁奈特爾斯（John Nettles）表示，他們在2018年便開始與諾基亞及愛立信接觸。奈特爾斯表示，若果沒有折扣他們將無法負擔。

分析師恩特納表示，美國鄉郊農村地區的電信商利潤不高，很多使用者都是50至70歲的人。若他們無法使用中國設備又找不到代替品，他們可能會關閉移動網絡，這意味基礎通訊設備可能從這些地區消失。

（路透社）