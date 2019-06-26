【中美貿易戰】對華加徵關稅聽證會結束　美企憂關稅損當地經濟

美國貿易代表辦公室（USTR）上周一（17日）起召開聽證會，聽取業界就擬對約3000億美元中國進口商品加徵關稅的意見。 聽證會周二（25日）結束，有企業表明支持華府在貿易方面對中國的強硬立場，惟擔心關稅措施會削弱美國就業機會，推高消費者價格，並在某些情況下構成國家安全風險；亦有企業表明反對加徵關稅，要求豁免自身產品。

業界逾300名代表出席聽證會，不少企業均認為，關稅措施會大大打擊小型企業，因為這些公司較沒能力「吸收」加徵關稅的成本，最終可能要公司自己承受，或轉嫁消費者身上。

USTR亦收到近3000份不同企業的書面意見。運動手錶品牌Fitbit的書面意見指出，加徵關稅不僅為消費者帶來經濟負擔，更會構成國家安全風險。公司解釋，加徵關稅會使競爭對手華為及小米等中國企業在美國市場上更具優勢，加大「美國民眾敏感的健康、位置及財務數據置於中國」的風險。

廚具製造商康寧公司（Corelle Brands）文件就指出，加徵關稅會令電磁爐價格上漲約38至187美元，公司無可避免地會將生產轉移到其他國家。

USTR會在下周二（7月2日）起詳細分析聽證會討論的意見，判斷加徵關稅是否有利美國，並可能提出豁免建議。

（綜合報道）