中國暫停入口加拿大肉類　加媒：影響加國兩成豬肉出口

中國駐加拿大大使館周三（26日）指出，由於加拿大對華出口肉品涉嫌偽造衞生證書，中方已要求渥太華政府自周二（25日）起暫停簽發對華出口肉類證書。 加拿大環球新聞網（Global News）引述加拿大統計局（StatCan）數據指出，禁令可能會影響加國兩成豬肉出口，涉及中加兩國之間貿易額達3.73億美元。

中國大使館發言人指出，中國海關在一批來自加拿大的豬肉產品，檢出殘留「瘦肉精」，並懷疑涉嫌偽造證書，所以要求渥太華政府自周二（25日）起暫停簽發對華出口肉類證書。

加拿大環球新聞網指出，中國是加拿大豬肉的重要出口國，此舉會嚴重影響加國豬肉出口。報道引述StatCan數據指出，加拿大2019年4月對華豬肉出口額達3.1億美元，佔當月豬肉出口總額逾22%。

事件發生前，前加拿大駐北京大使馬大維（David Mulroney）上周六（22日）曾表示，加國會與美國聯手對付中國，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

中加關係自2018年12月起急轉直下，當時加國應美國要求，在溫哥華拘捕華為副董事長孟晚舟。及後中國禁止進口加拿大的芥花籽，又暫停三間豬肉加工廠的入口牌照，杜魯多（Justin Trudeau）政府則一直尋求與中方化解矛盾。

（綜合報道）