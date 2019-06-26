澳洲住宅大火　3名兒童死亡包括一對孖女

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澳洲新南威爾士（New South Wales）周三（26日）凌晨有一間住宅發生大火，造成三名兒童死亡，包括一對5歲雙胞胎姊妹及一名11歲男童。

涉事住宅位於新南威爾士獵人谷（Hunter Valley）附近，在凌晨3點半左右，建築物突然起火，附近居民合力救出一名8歲女童與她31歲的母親，兩人均吸入濃煙不適，其中該名母親背部與前額燒傷。

消防員又救出一對5歲的孖女，惜她們都在送院後不治，救護人員之後在屋內再發現一名11歲男童的屍體。警方正調查起火原因。

鄰居指，當時跑到街上看到該住宅起火，場面可怕，哀嘆「裏面有很多小孩子，這太讓人震驚了。」

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（綜合報道）

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