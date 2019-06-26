獲委任成新白宮發言人　梅拉尼婭最信任的格里沙姆是誰？

美國總統特朗普周二（25日）宣布，將委任第一夫人梅拉尼婭發言人格里沙姆（Stephanie Grisham），兼任白宮新聞秘書，以接替離職的桑德斯（Sarah Sanders）。 白宮新聞秘書即白宮發言人的工作並不簡單，新發言人格里沙姆是誰，又能否勝任這份工作？

▲▲想知白宮發言人的工作是什麼，即刻去片▲▲

在6月較早前特朗普訪問英國期間，梅拉尼婭與格里沙姆從白金漢宮窗戶望向遠處，拿出手機拍攝時的情景。（Getty Images）

格里沙姆是單親媽媽，有兩名兒子。她2015年加入特朗普的競選團隊，負責特朗普在亞利桑那鳳凰城競選時的媒體及聯絡事務。在特朗普勝選後，擔任過渡團隊的副主席，並一度成為白宮發言人的副手。

格里沙姆是至今唯一仍留在白宮為特朗普工作的競選團隊成員。她過去多次任職共和黨員的發言人及聯絡主任，包括2012年時曾加入羅姆尼（Mitt Romeny）的競選團隊。格里沙姆亦在亞利桑那州創辦自己的公關公司，擔任過亞利桑那州檢察長、州議院議長的發言人。

處事嚴謹慎重 獲得信任

而據說格里沙姆擔任梅拉尼婭發言人期間，處事嚴謹慎重，沒有出現什麼差錯，獲得很大信任。美國《華盛頓郵報》指出，沒有多少人可在特朗普及梅拉尼婭身邊長時間工作，保持良好關係。

2018年6月當梅拉尼婭前往探望德克薩斯州的移民兒童拘留中心，因身穿被指不合適的大衣遭輿論攻擊。格里沙姆隨即批評指傳媒只會關注無關痛癢的事，如梅拉尼婭的服飾選擇上。

2018年11月姆拉尼婭曾一度要求美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的副手卡德爾（Mira Ricardel）辭職，而替姆拉尼婭發表聲明的正是格里沙姆。

梅拉尼婭在Twitter表示，對格里沙姆兼任白宮發言人感到高興，認為沒人比她更能夠勝任。特朗普亦表示格里沙姆是一名「精彩」的人，很高興她能接受這工作。

據稱她將陪伴特朗普出席即將舉行的二十國集團（G20）峰會。

（綜合報道）