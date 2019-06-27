奶奶竟穿純白婚紗去婚禮　好友看不過眼新娘反維護　真相感動網民

婚禮是女人一生中最重要的大事之一，服裝搭配也會事先規劃，賓客通常會避免穿着白色禮服，不跟新娘子撞衫。 近日有一名作家就在推特分享了真實發生在自己身上的尷尬情形，對象還是自己的準奶奶，推文引起網友熱烈討論，不少網友表示：「看起來就像兩個新娘。」

女作家在網上貼出奶奶穿婚紗去自己婚禮的照片。（Twitter@AmyPennza）

美國一名作家Amy Pennza表示由於結婚流程繁瑣，忙著梳妝打扮，「我完全沒想到要特別詢問奶奶的穿着」，因此當奶奶走進會場時，看到她身上和自己一樣穿着白紗禮服，當場傻眼。

Amy友人都無法理解奶奶的舉動，認為奶奶搶走了婚禮當天主角的風采，網友也留言表示，「不能接受」、「為什麼？完全不能理解」，Amy才透漏奶奶有個心酸的故事。

原來Amy的奶奶出身貧困，幼年時期三餐甚至不能溫飽，營養不良的長大，養成她十分節儉的個性，即便長大後生活環境已經有改善，她還是會帶寶特瓶到餐廳裝滿水，也讓她在購買物品時成為了殺價高手，她幾乎捨不得買新衣服，那件禮服就是多年前她在婚紗特賣會買下的。

最後Amy表示，其實奶奶對孫子十分慷慨，也會讓親戚在家中留宿，貧窮辛苦的過去，並沒有使奶奶成為一個憤世嫉俗、自私自利的人，因此她暖心表示，「儘管婚禮當天十分震驚，它也帶給我無法忘懷的回憶，相信每位出席的賓客，都跟我有一樣的感受」。

事件引起關注後，Amy極力維護奶奶，背後故事感動不少網民（點圖閱讀貼文原文）↓↓↓

+ 3 + 2

延伸閱讀：

宋慧喬宋仲基2年婚告吹 韓媒：協議離婚

美中貿易談判 美財長米努勤：已完成90％協議了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】