【G20大阪峰會】傳習近平將向特朗普提3大停戰條件　包括解禁華為

美國媒體引述中方消息人士稱，中國國家主席習近平計劃在周六（29日）舉行的「習特會」上，對特朗普開出三大「停戰」條件，包括解除對中國電訊設備巨頭華為的禁令、撤銷懲罰式關稅等。

美國《華爾街日報》周四（27日）發表題為《習特會，中國將堅持把華為解禁作為貿易停火條件》的文章，該文引述知悉計劃的北京官員透露指，習近平計劃帶着一系列先決條件與特朗普會面，在美方答應這些條件後，北京才能準備好共商如何解決貿易爭拗。目前兩國在是否能夠重啟談判一事上仍有存疑。

消息人士提到，先決條件包括：第一，北京堅持美國解除對華為採購美國相關技術產品的禁令；其次，北京還要求華盛頓取消全部對華的懲罰式關稅；以及放棄讓北京採購更多美國商品的訴求，北京方面指，不能比2018年12月1日阿根廷習特會商定的更多了。

但同時，中方消息人士說，儘管帶着這些先決條件，習近平將不會對特朗普採用對峙的談判設定，相反，習近平將與特朗普一起展望最理想的中美雙邊關係，包含中國在伊朗、朝鮮的國家安全問題能夠如何幫助美國。

文章還說，另有熟悉雙方討論的美國政府人士透露說，已各自隨領導人抵達大阪的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）同中國副總理劉鶴，將先於周六（29日）會晤。

消息人士指，在這個層面的討論上，美方期待與北京討論，是否願意回歸到談判破裂點之前的基礎繼續討論，即美方曾指責中方反悔之處，是否能夠逆轉。美國官員認為，談判是否能夠回到軌道上來，將取決於中方的意願。