突尼斯92歲總統病危　首都同日發生連環自殺式恐襲

非洲國家突尼斯（Tunisia）92歲總統埃塞卜西（Beji Caid Essebsi）周四（27日）因重病入院，有幕僚表示總統「情況危急」。同日早上，該國首都發生連環自殺式炸彈襲擊，造成1死8傷，極端組織ISIS認責。

突尼斯政府表示，埃塞卜西處於「嚴重健康危機」，被送往該國的軍事醫院。當局後來再及出聲明指，總統情況穩定下來，正接受相關必要檢查。

英國廣播公司（BBC）報道，現年92歲的埃塞卜西是全球最年老的國家元首。阿拉伯之春運動浪潮期間，埃塞卜西在推翻在位23年的前總統本阿里（Zine el-Abedine Ben Ali）中扮演重要角色。他於2014年透過民主選舉當選總統。

突尼斯被視為阿拉伯之春後唯一「成功」建立民主體制的國家。惟該國近年失業率高企，亦不時受到穆斯林武裝份子攻擊。2015年該國受武裝份子攻擊，造成數十人死亡；2018年曾因戒備恐襲宣布進入緊急狀態。

該國首都突尼斯（Tunis）周四早上遭遇自殺式炸彈襲擊，當局指襲擊針對保安部隊及繁忙商業區，造成1名警員喪生和最少8人受傷。極端組織ISIS通過阿馬克通訊社（AMAQ）承認發動襲擊。

（路透社／英國廣播公司）