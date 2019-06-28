【封殺華為】美商務部遭起訴　羅斯：Fedex誤解法規

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）周三（26日）回應聯邦快遞（Fedex）起訴美國商務部一事，他說公司誤解了美國進出口管制規定，法規只是要求快遞公司不能在明知的情況下遞送顯然是違規品的貨物。

聯邦快遞行政總裁弗雷德・史密斯（Fred Smith）周一（24日）接受霍士新聞網絡訪問時表示，航運規例對該公司構成不可能負荷的負擔。他說：「商務部在出口及入口方面施加愈來愈多的限制，還有地緣政治以及貿易糾紛為FedEx以及公共承運人（Common Carrier）製造不可能負荷的負擔，因為在商務部規例項下，我們被預期為這些出口及入口貨品充當警察。」

羅斯周三就弗雷德・史密斯的言論在霍士商業新聞（FOX Business Network）回應，指Fedex是不明白法例：「我非常尊重弗雷德，但坦白說，他是誤解了法規。法規說的只是聯邦快遞和任何其他公共承運人都不能蓄意地攜帶違反法規的貨物——蓄意地。 這意味着他們必須是知道自己是違法的。」

羅斯補充說：「我不是要求弗雷德或任何人等充當警察。我們只是要求他們不要與他人共謀避免違法。所以我們期待在訴訟中處理這個問題。 我想他誤解規則是不幸。而法院是不會誤解。」

聯邦快遞周一（24日）因美國實體清單的規限提告美國商務部，指有關規定讓其企業負上「不可能的法律責任」，直指「我們只是一家運輸公司，並非執法部門」。

（綜合報道）