特朗普提議訪韓期間舉行「板門店特金會」　或與對方會面2分鐘

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美國總統特朗普周六（29日）在Twitter表示，願意周末訪韓期間，前往韓朝邊境的非軍事區，與朝鮮最高領導人金正恩會面。他之後又提到，自己不清楚金正恩現時身處何方，但指如果金正恩想的話，便會與他於邊境見面約2分鐘。他還表示，希望見識一下「真正的邊境」是怎麼樣。
特朗普表示，在一些非常重要的會晤，包括與中國國家主席習近平的會晤結束後，將離開日本前往韓國訪問。如果金正恩看到，他願意在韓朝邊境的非軍事區與金正恩會面，僅僅握手問好。
After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2019
特朗普周六結束二十國集團（G20）峰會行程後，將轉往韓國訪問。
美國《華爾街日報》周五（28日）報道，特朗普訪問韓國時前往韓朝邊境非軍事區，但白宮官員尚未透露具體計劃。 白宮當日拒絕回應特朗普會否前往韓朝邊境的非軍事區。
特朗普周三（26日）曾指，G20峰會行程期間將不會與朝鮮領袖金正恩會面。惟他補充指，可能會以不同的形式與金正恩對話。特朗普與金正恩互換信件，美朝關係有回暖跡象。韓國總統文在寅更透露兩國在暗中磋商第三次「特金會」。