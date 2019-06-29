特朗普提議訪韓期間舉行「板門店特金會」　或與對方會面2分鐘

美國總統特朗普周六（29日）在Twitter表示，願意周末訪韓期間，前往韓朝邊境的非軍事區，與朝鮮最高領導人金正恩會面。他之後又提到，自己不清楚金正恩現時身處何方，但指如果金正恩想的話，便會與他於邊境見面約2分鐘。他還表示，希望見識一下「真正的邊境」是怎麼樣。