多國聯手挽救伊朗核協議　德黑蘭：有進展但未足夠

伊朗早前宣布停止遵守部份核協議承諾。除美國以外，協議其他簽署國周五（28日）於奧地利維也納展開挽救協議的最後努力。伊朗副外長阿拉格希（Abbas Araqchi）表示，會談有進展，但仍未滿足到德黑蘭的要求。

伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）報道，在與英國、中國、法國、德國和俄羅斯高級外交官會談近4個小時後，阿拉格希表示：「伊朗已決定縮減承諾，除非滿足期待，否則我們會繼續這個進程。我不認為今天取得的進展足以讓我們停下進程。德黑蘭會作出決定。」

阿拉格希表示，歐洲國家已證實，擬議的貿易機制「貿易往來支持工具」（INSTEX）現正「運作中」，已經進行第一筆交易。但他同時表示，這樣還不夠，因為歐洲國家現在已不買伊朗石油。阿拉格希說：「為了讓INSTEX對伊朗有用處，歐洲國家必須購買伊朗石油 ，或考慮這項機制的信用額度，否則INSTEX就跟他們或者我們的預期有出入。」

奧地利、比利時、芬蘭、荷蘭、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典於聯合聲明中指出，正與法國、德國、英國逐漸形成貿易機制。

阿拉格希指出，維也納與會各方也已經同意「很快」召開部長級會議。

（路透社／中央社）