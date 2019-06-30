美韓總統下午1時30分將齊赴板門店　特朗普：金正恩很想見我

美國總統特朗普（Donald Trump）正在韓國訪問，他周日（30日）早上稱，稍後將會與韓國總統文在寅一起前往韓朝邊境板門店非軍事區（DMZ）。

特朗普上周六（29日）提議與朝鮮領袖金正恩在板門店非軍事區會面，他周日早上會見韓國商界領袖時指，「明白朝方想與我見面，我願意打個招呼。官員正在制定細節，我們雙方都很想見面。」

特朗普直言，「會面將會很短暫，可能只是握一握手，但這並無問題，因為握手都很有意義。」惟他未有透露更多細節。

他續指，自己與金正恩關係很好，但形容目前雙方能否就無核化問題達成協議，仍有很長的路要走。

特朗普其後繼續放風指，「我獲悉金正恩有意與我見面，美朝官員正為我們兩人的短暫會面進行最後協調工作。我非常期待前往非軍事區，那是我長久以來的希望。」

文在寅周日早上與特朗普舉行會談前，表示特朗普與金正恩在朝邊境板門店非軍事區握手的話，將是朝鮮無核化進程中的「重要里程碑」。

韓聯社報道，青瓦台已就朝美領導人在非軍事區會面，以及韓朝美三方會面的可能性做好準備。

據白宮發放特朗普的行程表顯示，特朗普將於當地下午2時半（香港時間下午1時30分）與文在寅一同抵達板門店，參觀韓國一側區域，預計逗留15分鐘離開。官方日程未有提及與金正恩會晤的計劃。

（韓聯社／路透社）