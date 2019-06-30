【板門店特金會】特朗普成第一位跨足朝鮮境內美國在任總統

美國總統特朗普上周六（26日）「閃電」提出在訪韓期間到非軍事區與朝鮮領袖金正恩會面，令外界為之意外的是，朝鮮同日便予以回應，促成特朗普與金正恩在周日（30日）碰頭。這是兩人合計第三次會面，也是2月越南河內特金會後，兩人再度見面。特朗普會後表示，美朝同意重啟核談判。

板門店特金會：美國總統特朗普6月30日來到韓朝邊境非軍事區（DMZ）板門店與朝鮮領袖金正恩會面。金正恩走近軍事分界線邊緣，陪同特朗普跨步進入朝境。（美聯社）

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特朗普是次行程促成三個歷史時刻，分別是他成為第一位踏入朝鮮境內美國在任總統，金正恩繼2018年4月「文金會」後再度步行走過軍事分界線，還有美韓朝三方領袖一同開會。

特朗普周六下午2時30分左右抵達韓朝邊界板門店非軍事區，先在韓國總統文在寅的陪同下在朝韓非軍事區眺望朝鮮、參觀軍事設施以及與韓美駐軍會面。

特朗普隨後移步到板門店，站在軍事分界線韓方一側。在下午2時47分左右，金正恩在朝方一側出現。兩人趨前並在軍事分界線歷史性握手，維時15秒。金正恩邀請特朗普邁步進入朝鮮境內，特朗普隨之邁步跨過軍事分界線。兩人在朝方一側面對面站立並再度握手。他們之後再緩步向韓方前行、跨過軍事分界線，進入韓國境內。兩人在這段期間，曾在軍事分界線停下，讓記者拍照。

板門店特金會：美國總統特朗普6月30日在韓朝邊境非軍事區（DMZ）板門店與朝鮮領袖金正恩會面。圖為兩人在軍事分界線從朝方一側走到韓方一側，然後兩人準備跨進韓境的一刻。（美聯社）

特朗普周日早上致辭時表示這次造訪板門店是很早以前已在計劃的事，但直至上周六（29日）才「忽發奇想」邀請金正恩同前來板門店一起會面。特朗普當時說「會面將會很短暫，可能只是握一握手，但這並無問題，因為握手都很有意義。」然而來到實際進行時，整個「特金會」加上「美韓朝會面」長達50分鐘。文在寅在兩人抵達韓境時從和平之家步出，三人短暫交流後一同進入和平之家。

特朗普及金正恩在和平之家在就座後，金正恩表示對於特朗普邀請見面深感意外。特朗普公開邀請金正恩前往美國白宮作客。金正恩則表示，兩人的「美好」關係，促使兩國克服障礙，使特金會「在一夜之間」實現。特朗普表示，這對世界是很棒的一天，「我能在這裏深感榮幸」，許多偉大的事情正在發生。

會面結束後，特朗普、文在寅一同步出和平之家，送金正恩返回朝境，然後兩人再度進入和平之家舉行簡短記者會。特朗普表示，他與金正恩同意重啟核談判。美國對朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）領導的隊伍，將在未來兩、三周內開始與朝方會談，嘗試討論出一些細節。

（綜合報道）