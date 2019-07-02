歐盟委員會主席大熱　蒂默曼斯倡守護「歐洲價值」

歐盟28國領袖自周日（6月30日）起討論下任歐盟委員會主席人選，外界預料荷蘭社會民主黨人蒂默曼斯（Frans Timmermans）將獲提名，惟這目前受到歐洲人民黨（EPP）和部分東歐國家反對。 現年58歲的蒂默曼斯提倡平等、社會公義和女性權益，並強調需要守護「歐洲價值」。

蒂默曼斯相信，歐盟需要改善和適應現在和未來的面臨的挑戰。他認為，世界其他大國嘗試透過商業措施，以及弱化成員國政治聯繫，從而向歐盟施加其意志。他指出，歐洲應該以合作尋求解決方法，他指出俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統特朗普（Donald Trump）相信「權力的管治」，但歐盟則信奉「法規的權力」。

在社會議題和價值觀方面，蒂默曼斯希望歐洲成為一個可以無分種族、國籍、性別和年齡，讓眾人去生活和相親相愛的地方。他強調需要守護包括女權等歐洲價值，指出歐洲不應有歧視，並希望建立一個有約束力的「性別平等策略」，以解決性別不公的相關問題。

歐洲過去數年經歷重大的移民潮，此議題亦成為蒂默曼斯的重點關注之一。他希望能以歐盟成員國分享責任和團結為基礎，採取公平的庇護和移民政策。他同時關注氣候、就業和兒童等議題，強調歐洲人應該視未來為機會，而非威脅。

蒂默曼斯也意識到社交媒體的重要性，並積極參與其中。他的Facebook和Instagram分別擁有約19.7萬和8600多名追蹤者，Twitter更有多達10.5萬人追蹤。

（euronews）