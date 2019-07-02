【板門店特金會】特朗普：金正恩「非常健康」　 盼不久後再見面

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（1日）表示，周日（30日）與朝鮮領袖金正恩的會面非常棒，並表示雙方團隊將會面，討論解決一些長期問題的方案。

美國總統特朗普周日（6月30日）於板門店與朝鮮領袖金正恩會面，特朗普周一（1日）發Twitter稱與金正恩的會面「非常棒」（very great），並指金正恩看起來很好、非常健康，期待不久後再度與金正恩見面。

特朗普表示，美朝兩國的團隊將會見面，共同商討解決一些長期問題的方案，並稱「不着急」，相信兩國最終能夠達成一致。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日（30日）稱，預料朝鮮無核化談判於7月中重開，並指雙方人員會開始交換意見，同時強調對朝鮮的制裁仍然有效。

安倍晉三：期待美朝首腦會談推動對話進展
【板門店特金會】朝鮮傳媒大幅報道　稱美朝領袖為關係尋找新突破
蓬佩奧：預計7月中重新舉行美朝談判
美朝談判重啟的推手

（路透社）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。