【板門店特金會】特朗普：金正恩「非常健康」　 盼不久後再見面

撰文：鄭悅
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美國總統特朗普（Donald Trump）周一（1日）表示，周日（30日）與朝鮮領袖金正恩的會面非常棒，並表示雙方團隊將會面，討論解決一些長期問題的方案。
美國總統特朗普周日（6月30日）於板門店與朝鮮領袖金正恩會面，特朗普周一（1日）發Twitter稱與金正恩的會面「非常棒」（very great），並指金正恩看起來很好、非常健康，期待不久後再度與金正恩見面。
特朗普表示，美朝兩國的團隊將會見面，共同商討解決一些長期問題的方案，並稱「不着急」，相信兩國最終能夠達成一致。
It was great being with Chairman Kim Jong Un of North Korea this weekend. We had a great meeting, he looked really well and very healthy - I look forward to seeing him again soon....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月1日
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日（30日）稱，預料朝鮮無核化談判於7月中重開，並指雙方人員會開始交換意見，同時強調對朝鮮的制裁仍然有效。
（路透社）