Facebook郵件中心疑收到沙林毒劑包裹　緊急疏散員工

Facebook位於矽谷（Silicon Valley）的郵件中心周一（1日）收到的一個包裹，經測試後初步發現對神經毒劑沙林呈陽性反應。公司疏散四座大廈的員工，並對兩名懷疑接觸過神經毒劑的人士進行評估。

加州門洛帕克（Menlo Park）消防局長約翰斯頓（Jon Johnston）表示，Facebook於郵件中心對所有包裹均會進行測試，發現有包裹呈陽性反應後，公司隨即啟動標準應變措施。他指，於當地時間早上11時懷疑接觸到可疑包裹的人未有呈現相關徵狀，消防部門於下午6時準備進入郵件中心評估包裹。

Facebook發言人哈里森（Anthony Harrison）表示，發現可疑包裹後已疏散四座大廈的員工，並正在配合警方調查。他表示，當局尚未確認相關物質是否沙林毒劑，目前其中三座大廈已解封。聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation）接手調查。

神經毒劑沙林是一種無色無味的化學武器，能夠破壞人體的神經系統。接觸到少量沙林會出現冒汗和肌肉抽搐的徵狀，大劑量會引致癱瘓和呼吸衰竭，足以致命。1995年3月20日，奧姆真理教在東京地鐵散播沙林毒氣，造成13人死亡逾6000人受傷。

（路透社／美聯社）