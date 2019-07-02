日本九州將有致災大雨　氣象廳籲盡早撤離

日本九州24小時內單一地區已有35.56厘米的雨量，導致山泥傾瀉以及公路關閉。在鹿兒島，熊本縣和愛媛縣的受災最嚴重的地區，政府對大約有來自40萬戶約850,000人發出避難建議。

日本氣象廳預測周三到周四（7月3日至4日）恐出現一天降下2018年7月一整個月雨量的大雨，氣象廳主任預報官黑良龍太周二（2日）在臨時記者會上說：「自己的生命要靠自己守護」，籲民眾及早撤離。

日本放送協會（NHK）報道，受到連日大雨影響，日本政府國土交通省及總務省消防廳截至周二（7月2日）上午6時30分所彙整資訊顯示，在鹿兒島、熊本、新潟等6縣，共有12個地方發生山泥傾瀉，且鹿兒島有一人不幸罹難。鹿兒島縣、熊本縣及石川縣都有民宅被破壞或水浸。

黑良龍太周二下午舉行臨時記者會表示，以九州為中心的西日本地方，周三（3日）下午到後天將很可能降下致災性大雨，他希望民眾能理解這將是「自己的生命要靠自己守護」的狀況，應做好離災萬全準備盡早撤離。

他說，這波梅雨鋒面已為九州地方帶來破紀錄大雨，且連日大雨造成地層鬆動，民眾除嚴防山泥傾瀉，也須留意低窪地區淹水、河水暴漲及泛濫等災情。

根據目前預測，西日本到周五（5日）為止都可能斷斷續續下大雨。特別是在周三上午到周四，九州部分地區可能下起每小時超過80毫米的致災性大雨，一天的雨量可能相當於2018年7月一整個月的雨量。

（綜合報道）