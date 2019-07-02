【逃犯條例】英國外相警告中國不兌現中英聯合聲明後果嚴重

香港的《逃犯條例》爭議持續，英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周二（2日）再談論事件，他指英國全力支持香港人，又指《中英聯合聲明》保護「一國兩制」、保護香港人的基本自由，警告中方若不兌現《中英聯合聲明》，後果嚴重。

侯俊偉當天向英國廣播公司（BBC）指，英國1984年簽署的具約束力國際協議（指《中英聯合聲明》），保護「一國兩制」，也保護香港人的基本自由，「我們全力支持這協議，全力支持香港人。」他警告指，若然這國際協議得不到兌現，後果嚴重。

侯俊偉：譴責任何一方的暴力行為

他又表示，英國譴責任何一方的暴力行為，「很多在香港大力支持民主示威的人，都會因昨晚（7月1日）在電視上看到的場面而大感沮喪。」

但他指「當權者不應以此作為壓制的藉口，而是去了解發生事件的深層原因，那是香港人的深層憂慮，憂心基本自由受到侵犯了。」他向香港的當權者作出呼籲，指任何的壓制都會加劇人民的憂慮。

英國外交部之前已多次對事件發表意見，惹來中方不滿，兩國還對《中英聯合聲明》是否仍具約束力各執一詞。侯俊偉6月30日發聲明，表示會繼續密切觀察香港的情況，並會繼續催促中國尊重《中英聯合聲明》。中國外交部則在周一回應稱，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢，指英方近期頻頻對香港事務指手劃腳、橫加干涉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

（路透社）