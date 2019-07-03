圖斯克：歐盟領袖就高層換屆人選達成協議

即時國際
撰文：
最後更新日期：

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）周二（2日）表示，歐盟成員國領袖經過馬拉松式討論後，最終決定未來五年領導歐盟的新班底。盧森堡首相貝泰爾於Twitter透露提名人選。

貝泰爾周二在Twitter留言，指國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）獲提名出任歐洲央行行長；比利時首相米歇爾（Charles Michel）接替圖斯克出任歐洲理事會新主席；西班牙外長博雷利（Josep Borrell）將主管歐盟外交事務。

至於歐盟委員會主席一職，德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）獲提名，令她成為首位女性候選人。不過德國總理默克爾對有關提名投棄權票，她表示如果當地執政聯盟對人選意見分歧，就會投棄權票。圖斯克指新高層人選反映了性別平等，並指馮德萊恩的任命需要交由歐洲議會定奪。

歐盟就高層人選僵持　歐洲議會新主席將如期選出
歐盟高層換屆選什麼？　一文看遴選程序及為何愈談愈僵
歐盟峰會通宵達旦開不完　馬克龍的「分餅計劃」遭痛批
歐盟峰會暫停待續　高層人選7月2日再談

（路透社）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。