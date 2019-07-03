圖斯克：歐盟領袖就高層換屆人選達成協議

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）周二（2日）表示，歐盟成員國領袖經過馬拉松式討論後，最終決定未來五年領導歐盟的新班底。盧森堡首相貝泰爾於Twitter透露提名人選。

貝泰爾周二在Twitter留言，指國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）獲提名出任歐洲央行行長；比利時首相米歇爾（Charles Michel）接替圖斯克出任歐洲理事會新主席；西班牙外長博雷利（Josep Borrell）將主管歐盟外交事務。

至於歐盟委員會主席一職，德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）獲提名，令她成為首位女性候選人。不過德國總理默克爾對有關提名投棄權票，她表示如果當地執政聯盟對人選意見分歧，就會投棄權票。圖斯克指新高層人選反映了性別平等，並指馮德萊恩的任命需要交由歐洲議會定奪。

（路透社）