曾令佳士拿起死回生　美國汽車業傳奇亞科卡逝世　終年94歲

曾一手將佳士拿從破產邊緣挽救回來的美國汽車業傳奇亞科卡（Lee Iacocca）周二（2日）於加州貝萊爾（Bel-Air）的住所逝世，終年94歲。美國《華盛頓郵報》（Washington Post）引述亞科卡的女兒指，亞科卡是死於柏金遜症的併發症。

佳士拿前行政總裁逝世：亞科卡來自意大利移民家庭，於普林斯頓大學（Princeton University）取得機械工程碩士學位後，1946年加入福特汽車（Ford Motor）工作擔任工程實習生。（美聯社）

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快意佳士拿（Fiat Chrysler）發聲明指，對亞科卡的離世感到難過，形容亞科卡在帶領佳士拿走出危機和成為真正的競爭力中扮演重要的角色。公司又指，亞科卡是公司以至汽車行業其中一名偉大的領袖，並作為商業政治家和慈善家，在國家舞台上發揮深刻而不懈的作用。

亞科卡來自意大利移民家庭，於普林斯頓大學（Princeton University）取得機械工程碩士學位後，1946年加入福特汽車（Ford Motor）工作擔任工程實習生。但外向的亞科卡對工作感到沈悶，很快就轉任銷售員。

亞科卡曾經提到，職業生涯的轉捩點是在1956年，當時他是費城（Philadelphia）地區辦公室的助理銷售經理，業績排全國最尾。當時他提出「56買56」的策略，顧客可以用20%的首期購買1956年出產的福特汽車，之後在三年內每月供款56美元。策略大獲成功，亞科卡亦獲邀到總部工作。1960年，36歲的亞科卡已是福特總經理兼副總裁。

福特野馬（Mustang） 更是亞科卡的得意傑作。1964年，亞科卡說服高層生產實惠且時尚的汽車，迎合年輕人的口味。他打破傳統，於4月推出新車，廣受好評。1970年，亞科卡成為福特總裁，後來因為與公司創辦人的孫兒亨利福特二世（Henry Ford II）不和而遭解僱。

亞科卡之後轉任佳士拿總裁。1979年，佳士拿債務達50億美元，瀕臨破產，沒有銀行願意借出貸款。亞科卡和汽車工人聯合工會（United Auto Workers）合力說服美國政府提供15億美元貸款擔保，並重組公司，包括關閉工廠、遣散數千員工、開發新車等。最終於1983年成功，並將自己的年薪降至1美元，最終令佳士拿在1983年成功償還所有債務，比原定計劃早7年，成功將公司起死回生。

（路透社／美聯社）