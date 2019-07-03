Nike推美國獨立日主題紀念鞋款惹爭議　決定取消發售

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運動品牌Nike為慶祝7月4日美國獨立日，特意發售紀念鞋款，但因設計引起種族主義爭論，公司決定取消發售此鞋款。

取消發售的鞋款名為「Air Max 1 USA」，特意為慶祝美國獨立日打造，原定本周開賣。這款鞋的鞋跟帶有早期美國國旗的圖案，上面有13顆白色星星圍成一圈，是美國獨立戰爭（American Revolution）時期創作，通常被稱為「貝齊‧羅斯旗」（Betsy Ross flag）。

《華爾街日報》引述知情人士透露，Nike把這款鞋交予零售商後，公司要求零售商把鞋退回來，並無解釋原因。Nike的官方應用程式和網站未有銷售這款鞋。

Nike發言人表示，公司已決定不推出「Air Max 1 Quick Strike Fourth of July」，因為這款鞋帶有舊版的美國國旗圖案。

知情人士指，這款鞋的圖片在網上發布後，Nike代言人、全國美式足球聯盟（NFL）球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）與Nike高管聯繫，稱他和其他人覺得「貝齊‧羅斯旗」是一個具有冒犯意義的標誌，主因與一個奴役時代有關。有社交媒體用戶同樣表達類似的擔憂。「貝齊‧羅斯旗」上的13顆星星代表13個美國殖民地，或會令人想起美國歷史上的奴隸制度。

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（華爾街日報）

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