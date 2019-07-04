憂慮中美關係惡化　美國百名亞洲問題專家致信特朗普

美國《華盛頓郵報》周三（3日）發表一封由百名亞洲問題專家撰寫、題為《把中國變成美國敵人適得其反》（Making China a U.S. enemy is counterproductive）的公開信，向總統特朗普和國會議員表達對於中美關係不斷惡化的憂慮，指出與美國的全球利益不符，公開信從七個方面闡述當下美國對中國的誤判，並提出政策建議。

信件提到，中國近年令人不安的行為，包括增加對私營企業的控制、未能兌現部份貿易承諾、加大力度控制外國輿論、採取更進取的外交政策等，對世界其餘國家構成嚴重。惟現時美國對中國的政策卻從根本上適得其反。

他們不認為北京是經濟敵人，也不相信中國在在每個領域都對美國國家安全構成威脅。美國視中國為敵人，並將北京從全球經濟切割出來，將損害美國的國際角色和聲譽，危及所有國家的經濟利益。

專家提到，擔心北京取代美國作為全球領袖的地位是言過其實，大部份國家也無意得出這個結果。雖然中國計劃於本世紀中期前成為頂級的軍事力量，但要成為全球主要軍事力量仍要面對重重障礙。專家呼籲華府與盟友攜手保持威懾力，避免展開著重攻擊能力的軍備競賽。

北京嘗試在國際秩序中削弱西方民主準則，但並非有意推翻中國從中受惠的重要部份。美國應鼓勵中國參與國際體制，避免引發全球秩序的分裂。總結而言，美國對中國政策應著重與其他國家建立持久聯盟，支持經濟和安全目標。

信件由美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）教授傅泰林（M. Taylor Fravel）、前美國駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy）、卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員斯溫（Michael D. Swaine）、前美國國務院東亞暨太平洋事務署理助理國務卿董雲裳（Susan A. Thornton）和哈佛大學（Harvard University）榮譽退休教授傅高義（Ezra Vogel）等100名專家聯合撰寫。

（華盛頓郵報）