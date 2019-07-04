《詭娃安娜貝爾》太嚇人？　完場驚見77歲老翁戲院暴斃

驚悚片《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home）最近上映。英國77歲老翁錢寧（Bernard Channing）到泰國芭堤雅（Pattaya）旅遊期間，周二（3日）到戲院觀賞恐怖電影大師溫子仁的傑作。完場時，旁邊的觀眾竟然發現錢寧已死亡。目前有待法醫驗屍判斷死因。

《詭娃安娜貝爾：回家》：電影按「驅魔人」華倫夫婦的經歷改編，講述附有惡靈的洋娃娃「安娜貝爾」如何作惡。（美聯社）

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來自英國諾丁漢郡（Nottinghamshire）老翁周二到芭堤雅一間戲院觀賞新上映的《詭娃安娜貝爾：回家》。完場時，旁邊的女觀眾驚見錢寧已死亡，大嚇一跳。她隨即大叫，職員趕到院內，並於時地間約晚上8時報警。救援人員抵達後證實錢寧已死亡，隨後將遺體運走。

警方指，遺體目前存放於醫院，有待法醫驗屍判斷死因，初步調查並未知死者死因，但認為案件不涉及其他人。

事發後抵達現場的居民Monthira Phengrat形容，在場觀眾都顯得哀傷。她表示，有人在入口與職員交談，死者死時他們在戲院內，都對發生的事感到震驚，部份人一直坐在死者附近。據指，職員對事件亦十分關注，又阻止其他人在場拍照。

（每日郵報／曼谷郵報）