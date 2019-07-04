日本限制對韓國出口　專家：韓企可撐4個月　長期持續兩敗俱傷

日本與韓國爆發貿易戰，日本從周四（4日）起限制向韓國出口製造半導體、電視機和智能手機所必須的三種材料。韓國半導體與顯示器技術學會會長朴在勤認為，韓國企業大概能撐過4個月時間，但若果長期持續，韓國和日本的企業都會受到不可復原的傷害。 《日經新聞》則報道，韓國企業已經忙於囤貨。

日本限制出口高科技材料

日本這次限制向韓國出口的材料，包括光刻膠、高純度氟化氫（HF）和氟化聚酰亞胺。

韓國《中央日報》引述身兼韓國漢陽大學融合電子工學係教授的朴在勤報道，目前韓國方面擁有3個月的材料庫存和1個月的成品庫存，因此韓國企業最多可以撐過4個月時間。

日韓磨擦：日本和韓國的關係愈見緊張。圖為日本首相安倍晉三（左）與韓國總統文在寅（右）。（路透社）

限制出口光刻膠影響最大

朴在勤指，日本限制出口光刻膠帶來的影響最大，因為光刻膠是用來生產儲存晶片產品、用來製造智能手機程序處理器晶片、進行極紫外光刻等精密工程時所需要的材料。

他表示，普通光刻膠產品由日本供貨商TOK在韓國建造的工廠向三星電子和SK海力士供貨，但即使這樣，TOK也需要從日本進口原材料。他又指，程序處理器晶片和極紫外光刻所需的高級光刻膠只能從日本的3個供貨商那裏進口，沒有其他途徑。他提到，三星電子和SK海力士的庫存並不充裕。

他又指出，目前韓國半導體工程材料的國產比例只有40%左右，尤其在愈是價格昂貴的尖端材料上，對日本和美國的依賴程度很高。雖然韓國國內的材料供貨商逐漸增加，但在技術能力上有很大差距，估計在這次教訓後，韓國的三星電子和SK海力士未來會積極向韓國國內和中國等地開拓供貨渠道。

日韓磨擦：日本宣布限制向韓國出口製造半導體、電視機和智能手機所必須的三種材料。（Getty Images）

韓國反擊會兩敗俱傷

他認為韓國也有反擊本錢，表示「韓國如果停止向Sony供應OLED面板，Sony也將失去OLED面板的供貨渠道，無法繼續在日本和美國出售高級電視機產品。韓國如果停止向日本Sony和SHARP等公司供應晶片，這些公司的家庭電器和智能手機生產也會出現問題。 」他稱，兩國政府必須出面解決這個問題。

（中央日報 / 日經新聞）